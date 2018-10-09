Tam zamanında

Cumartesi günü Galatasaray'a mağlup olarak haftayı puansız tamamlayan Antalya
spor, milli maç arasına 6'ncı sırada girdi. Kazanması halinde haftayı lider tamamlayacak olan kırmızı beyazlılar yenilgiyle büyük fırsatı kaçırmış oldu. Yaşanan üzüntü sonrası gelen milli maç arası Antalya
spor'a ilaç gibi geldi. TAM KADRO OLACAĞIZ
Antalyaspor Asbaşkanı Bora Terzioğlu da, "Milli maç nedeniyle verilen arayı çok iyi değerlendirip, ligin 9'uncu haftasına tam kadro hazır olmak için herkes elinden gelenin en iyisini yapacak" dedi. Galatasaray maçında sakatlıkları nedeniyle Mevlüt Erdinç
, Abdelaziz Barrada, Armel Drole, Charles da Silva, William Vainquer ile Zeki Yıldırım'ın forma giyemediğini hatırlatan Asbaşkan Bora Terzioğlu, "Buna rağmen sahadaki oyuncularımız gelecek adına umut verdi" diye konuştu. 2 BİN KOMBİNE SATILDI
Taraftarın bütünleşip maçta son dakikaya kadar takıma destek olmasının yanında futbolcuların da sahadaki mücadelesinin önemli olduğunu belirten Bora Terzioğlu, "Sahalarda bir ilk olarak taraftar grubumuzun forma sponsorluğunda çıktığımız maç Antalyaspor sevgisiyle yetişen nesiller yaratmak adına atılmış güzel bir adımdı. Maç öncesi 2 binin üzerinde kombine kart satışı yapılmış olmasını önemsiyoruz. Antalyasporumuza desteğin her geçen gün artmasını diliyoruz" dedi.