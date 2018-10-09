Vicdansız servisçi

Okulların açılması ile gündeme gelen servis olaylarına bir yenisi de Antalya
'dan eklendi. İzmir'in Çiğli ilçesinde geçen yıl serviste unutulması sonucu yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in acısı tazeyken Antalya
'da facianın eşiğinden dönüldü. Servis parası ailesi tarafından bir gün geciktirilen 8 yaşındaki Yiğit Murat
Varlı, araca alınmayarak okulda bırakıldı. Akşam eve geldiklerinde çocuklarını evde bulamayan aile büyük panik yaşadı. SINIFTA TEK BAŞINA
Olay Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'ndeki özel bir kolejde yaşandı. İki çocuk babası Özcan Varlı
, bu yıl ilkokul ikinci sınıfa başlayan oğlu Yiğit Murat Varlı'nın servisle eve getirilip götürülmesi için okuldaki firma ile anlaştıklarını söyledi. Baba Varlı, "Taşeron servis firmasından bir görevli kadın beni aradı ve pazartesi sabah çocuğun okula bırakılmasını akşam ise kendileri tarafından alınacağını belirtti. Ben de işlerimin yoğunluğu nedeniyle ödemeyi salı günü yapabileceğimi belittim ve kabul etti. Ancak akşam saatlerinde eve geldiğimde oğlum hala gelmemişti. Servis yetkilini aradım ve şok geçirdim. Çünkü bana 'kayıt yaptırmadığınız için oğlunuz servise alınmadı' cevabını verdi. Panikle okula gittim ve çocuk bir öğretmen tarafından etüt sınıfına alınarak bekletilmiş. Oğlum ağlıyor ve korkudan titriyordu" dedi. PARA YOKSA SERVİS YOK
Oğlu Yiğit Murat'ın başına bir şey gelmemesinin şans olduğunu vurgulayan Özcan Varlı, "Yetkililer özür dilemek yerine pişkin pişkin davrandı. Servis görevlisi kadın kaydı olmayan hiçbir çocuğun taşınmaması gerektiğinin kendisine dikte edildiğini söyledi. Taşımak zorunda da değiller. Ama alamayacaklarsa, bana haber vermeleri gerekirdi. Minik Alperen konusu hala unutulmadı" diye konuştu. Servis yetkilisi ve okul yönetiminin duyarsızlığından yakınan Varlı, konuyu yargıya taşımak için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduklarının altını çizrek, "Oğlumu okuldan başka bir okula vereceğim. Çünkü okul yönetimi ile firma gerekenin yapılacağını söylemesine rağmen okuldaki kadın görevliyi değiştirmeye cesaret bile edemedi. Bir çocuğun hayatını resmen hiçe saydılar" ifadelerini kullandı. Özcan Varlı, yaşanan olay nedeniyle psikolojisi bozulan oğlunun, "Baba beni yine okulda unuturlar mı" diye sorduğunu, bu nedenle olayın peşini bırakmayacağını sözlerine ekledi. SORUŞTURMA AÇILDI
ANTALYA Milli Eğitim
Müdürlüğü ise yaşan olay karşında soruşturma açtı. Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, böyle vahim sonuçlar doğurabilecek bir olayı kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Arslan, "Konuyla ilgili müfettiş görevlendirip soruşturma açtık. Biz sadece okul yönetiminin ihmali var mı yok mu? O yönde bir inceleme yapabiliyoruz. Servisçiye yaptırım uygulayacak ilk yer okul ve firmanın bağlı olduğu esnaf odasıdır. Umarım onlar da gerekeni yapar. Zaten soruşturma sonunda her şey net olarak ortaya çıkar" dedi.