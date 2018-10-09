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Yasin’den iyi haber

’nın Korkuteli ilçesinde okulda üzerine dolap devrilen Yasin, solunum cihazından ayrıldı

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Yasin’den iyi haber
Antalya'NIN Korkuteli ilçesinde, sınıfta üzerine kitap dolabının devrilmesi nedeniyle ağır yaralanan ve yoğun bakımda uyutulan 2'nci sınıf öğrencisi Yasin Alkan (7), solunum cihazından ayrıldı. Yasin'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

DOLAP DEVRİLMİŞTİ
Geçen çarşamba günü meydana gelen olayda, Korkuteli Osman Önal İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Yasin Alkan'ın üzerine sınıftaki kitap dolabı, henüz bilinmeyen nedenle devrilmiş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yasin Alkan, 'ya sevk edilerek solunum cihazına bağlanıp uyutulmuştu. 5 gün uyutulan Yasin Alkan, dün sabah uyandırıldı. Solunum cihazından ayrılan ve kendi başına nefes alan Yasin'in kafatasında kırıklar bulunduğu belirtildi. Yoğun bakımda tutulan Yasin Alkan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.
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