30 yıllık sorun bitiyor

Antalya
Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Olağan Toplantısında Kentsel Dönüşüm
ve Gelişim Alanı ilan edilen Çalkaya bölgesi ile ilgili imar planları onaylandı. Çalkaya'nın 30 yıllık sorununa çözüm olma noktasında ciddi bir kararlılık sergilediklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, meclisin imar planlarını onaylamasının ardından kadastral çalışmalara başlanacağını ifade etti. KUYUMCU HASSASİYETİ
İmar Daire Başkanı nezdinde yaklaşık 10-12 kişilik bir ekibin sırf bu konuyla ilgili meşgul olduğunu hatırlatan Başkan Türel, "Bir kuyumcu hassasiyeti gösterecek bir teraziyle bu işi çok doğru bir şekilde yapmaya çalıştılar" dediği imar komisyonu üyelerine teşekkür etti. Türel, "Çalkaya'yı bir imar planlama bürosuna teslim etmemeyi tercih ettik. Çünkü kendi bünyemizde kendi arkadaşlarımızla yaptığımızda bu işin sorunsuz biteceğini biliyorduk. TAKIM ÇALIŞMASI YAPILDI
Edilen teşekkürler bize doğru bir karar verdiğimizi teyit ediyor" diye konuştu. Türel, bundan sonraki süreçte Çalkaya'ya yönelik bir kanun çalışması gerektiğini belirterek bu konu ile ilgili AK Parti
'nin Antalya
milletvekilleri ile Ankara'da temaslar gerçekleştireceğini söyledi. Bölgede bulunan hazine alanlarında bir finans merkezi oluşturulmasına yönelik çalışmalar olduğuna da değinen Başkan Türel, "Bunlar Antalya'nın geleceğine yönelik atılmış tarihi adımlardır" dedi.