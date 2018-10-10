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30 yıllık sorun bitiyor

Büyükşehir Belediye Meclisi, ve gelişim alanı ilan elden Çalkaya bölgesinin imar planlarını onayladı

Giriş Tarihi: 10.10.2018
30 yıllık sorun bitiyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Olağan Toplantısında ve Gelişim Alanı ilan edilen Çalkaya bölgesi ile ilgili imar planları onaylandı. Çalkaya'nın 30 yıllık sorununa çözüm olma noktasında ciddi bir kararlılık sergilediklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı , meclisin imar planlarını onaylamasının ardından kadastral çalışmalara başlanacağını ifade etti.

KUYUMCU HASSASİYETİ
İmar Daire Başkanı nezdinde yaklaşık 10-12 kişilik bir ekibin sırf bu konuyla ilgili meşgul olduğunu hatırlatan Başkan Türel, "Bir kuyumcu hassasiyeti gösterecek bir teraziyle bu işi çok doğru bir şekilde yapmaya çalıştılar" dediği imar komisyonu üyelerine teşekkür etti. Türel, "Çalkaya'yı bir imar planlama bürosuna teslim etmemeyi tercih ettik. Çünkü kendi bünyemizde kendi arkadaşlarımızla yaptığımızda bu işin sorunsuz biteceğini biliyorduk.

TAKIM ÇALIŞMASI YAPILDI
Edilen teşekkürler bize doğru bir karar verdiğimizi teyit ediyor" diye konuştu. Türel, bundan sonraki süreçte Çalkaya'ya yönelik bir kanun çalışması gerektiğini belirterek bu konu ile ilgili 'nin milletvekilleri ile Ankara'da temaslar gerçekleştireceğini söyledi. Bölgede bulunan hazine alanlarında bir finans merkezi oluşturulmasına yönelik çalışmalar olduğuna da değinen Başkan Türel, "Bunlar Antalya'nın geleceğine yönelik atılmış tarihi adımlardır" dedi.
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30 yıllık sorun bitiyor
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