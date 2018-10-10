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’nın son kaşık ustası

Giriş Tarihi: 10.10.2018
Antalya’nın son kaşık ustası
Antalya'NIN Akseki ilçesinde bir zamanlar 350-400 ailenin tamamının geçimini sağladığı kaşıkçılık, teknolojik gelişmelere rağmen yaşatılmaya çalışılıyor. Bademli Mahallesi'nde daha önce ailelerin geçimini sağladığı kaşık üretimi yeni ustalar yetişmeyince azaldı. Mahalledeki son ustalardan 68 yaşındaki Hasan Ünal, atalarından öğrendiği mesleğini belediyeye ait küçük atölyede sürdürüyor. Mahallenin eskiden kaşıkçı köyü olduğunu anlatan Ünal, "Artık burada usta kalmadı. Zanaat kaybolacak diye üzülüyorum. Ömrüm yettiği müddetçe kaşık yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.
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Antalya’nın son kaşık ustası
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