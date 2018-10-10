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Biyolojik çalışma devam ediyor

Giriş Tarihi: 10.10.2018
Biyolojik çalışma devam ediyor
Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, gıda güvenliğine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Özen, 2013 yılında toplam bin 190 üretici 5 bin 731 dekar alanda biyolojik mücadele uygulamaları yaparken bu sayının 2017 yılında bin 976 üretici ile 15 bin 661 dekar alana yükselerek alan bazında 3 kat artış sağlandığı bilgisini paylaştı. Özen, biyolojik mücadele destekleme miktarı örtü altında dekar başına 520, turunçgil ve nar üretim alanlarında dekar başına 50 lira olarak belirlendi" dedi.
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Biyolojik çalışma devam ediyor
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