Biyolojik çalışma devam ediyor

Antalya
Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, gıda güvenliğine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Özen, 2013 yılında toplam bin 190 üretici 5 bin 731 dekar alanda biyolojik mücadele uygulamaları yaparken bu sayının 2017 yılında bin 976 üretici ile 15 bin 661 dekar alana yükselerek alan bazında 3 kat artış sağlandığı bilgisini paylaştı. Özen, biyolojik mücadele destekleme miktarı örtü altında dekar başına 520, turunçgil ve nar üretim alanlarında dekar başına 50 lira olarak belirlendi" dedi.