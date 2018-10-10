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Erdoğan ’ya geliyor

FERHAT KAYA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018
Erdoğan Isparta’ya geliyor
Başkan , 12 Ekim Cuma günü toplu açılış töreni, miting ve bir dizi incelemelerde bulunmak üzere 'ya gelecek. Kentte yapımı tamamlanan hizmetlerin toplu açılışını gerçekleştirerek, 15 Temmuz Demokrasi ve 'nda miting düzenleyecek olan Erdoğan'ın, bir dizi incelemelerde bulunarak, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim Merkez Komutanlığı'ndaki mezuniyet ve yemin törenine katılacağı öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın Isparta ziyaretinin esas omurgasını toplu açılış töreni ve mitingin oluşturduğunu belirten AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, "Ispartalı hemşehrilerimizin yüksek teveccüh ve sevgilerini biliyoruz. Yine her zamanki gibi aynı coşkuyla kendisini karşılayacaklarından eminiz" diye konuştu.
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Erdoğan Isparta’ya geliyor
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