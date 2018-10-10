Eski eşe müebbet istemi

Antalya
'NIN Korkuteli ilçesinde 24 Ocak' ta kaybolduktan 40 gün sonra 4 Mart akşamı Toprağa gömülü olarak cesedi bulunan Dilara Kandak (23) cinayeti ile ilgili tutuklu bulunan eski eşi Ahmet Yorulmaz (25) hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Kandak'ın kayboluş ve bulunuşuna ayrıntılı olarak yer verildi. Savcı, Kandak'ın cesedinin sarılı olduğu kırmızı beyaz ve mavi renkli battaniyenin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımdaki ile aynı olduğuna dikkat çekti. DNA TESTİ ÖRTÜŞTÜ
Savcı, Dilara Kandak'ın üzerinden alınan sperm örneklerinin yapılan DNA testinde eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğunun belirlendiğini vurguladı. 'Cinsel saldırı ve tasarlayarak insan öldürme' suçundan hazırlanan iddianame Antalya
6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Emniyette susma hakkını kullanan Ahmet Yorulmaz, savcılıkta ve mahkemede verdiği ilk ifadesinde, cinayeti kendisinin işlemediğini belirterek yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti. Yorulmaz'ın bir süre önce ikinci evliliğini yaptığı ve eşinin hamile olduğu da ortaya çıkmıştı. Yargılama önümüzdeki günlerde başlayacak.