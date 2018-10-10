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Fatih sondaja başlıyor

Giriş Tarihi: 10.10.2018
Fatih sondaja başlıyor
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin bu ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajını gerçekleştireceğini açıkladı. Antalya'da 9. Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılışına katılan Bakan Dönmez, "Gelecek 10 yılda hem rüzgar hem de güneş enerjisinde 10'ar bin megavatlık kapasiteyi hayata geçirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

IKINCI GEMI GELIYOR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih'in de açıklarında çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Fatih sondaj gemimiz bu ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajını gerçekleştirecek. İnşallah, ikinci gemiyi de yakın bir zaman içerisinde filomuza katacağız" dedi.
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Fatih sondaja başlıyor
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