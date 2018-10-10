Gelenek değişmedi

Antalya
'nın Aksu ilçesinde bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen yağlı pehlivan güreşlerinde son iki yılın birincisi Fatih Atlı
bu yıl da kazanarak güreşlerin Altın Kemer
'ini takmayı başardı. 7 Ekim 2018 Pazar günü Antalya
5. Geleneksel Aksu Belediyesi Yağlı Güreşleri ilçe halkının ve güreşseverlerin büyük ilgisiyle izlendi. HEYECAN ZİRVEDE
Beşincisi yapılan yağlı güreşlerde 2014 yılında Mehmet Yeşil
Yeşil, 2015 yılında İsmail Balaban, 2016 ve 2017 yıllarında Fatih Atlı başpehlivanlık kazanmıştı. Fatih Atlı'nın kazanması halinde Altın Kemer'i takacağı güreşlerde heyecan arttı. Güreşlerde Fatih Atlı tüm rakiplerini yenerek başpehlivan oldu ve altın kemerin ebedi sahibi oldu. Orhan Okulu
ikinci olurken Ali Gürbüz ile İsmail Balaban da üçüncü oldu. Başaltında ise Hasan Borucu birinci Mustafa Cebeci ikinci oldu. KURAL HATASI YAPILDI
Aksu Güreşleri'nde bazı müsabakaların puanlama devresinde her iki pehlivana aynı anda birer ihtar verildi. Aynı anda iki pehlivana da birer ihtar verilmesi uygulamasını değerlendiren eski meydan başhakemlerinden Fahrettin Yılmaz ile eski hakem heyeti başkanlarından Mehmet Öztürk bunun doğru olmadığını, güreşi bu şekilde hızlandırmaya çalışmanın yanlış bir uygulama olduğunu söyledi. İhtarların sporculara tek tek verilmesi gerektiğini ifade ettiler. NEFES KESTİLER
BAŞ güreşlerinde Fatih Atlı ile Kürşat Şevki Korkmaz, Ali Gürbüz ile Cengizhan Şimşek, Ali Gürbüz ile Serhat Gökmen, İsmail Balaban ile Mustafa Batu, Orhan Okulu ile İbrahim Çoraman, Osman Aynur ile Orhan Okulu mücadeleleri oldukça çetin geçti ve ilgiyle izlendi. Meydanda ve hakem heyetinde 40 hakemin görev yaptığı güreşlerde 43'ü başpehlivan olmak üzere 602 sporcu katıldı. Fikret Öztürk'ün vekili olarak ağalık ihalesine katılan Bülent Bozdoğan yapılan ihalede 657 bin TL'ye ağalığı kazandı. KIRKPINAR'DAN GÜRPINAR'A
AKDENİZ, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinden sonra Doğu Anadolu Bölgesi
'nde yer alan Van'ın Gürpınar ilçesinde yağlı güreşler, 'Kırkpınar'dan Gürpınar'a sloganıyla 4 Ekim 2018 Perşembe günü yapıldı. Ata sporumuz yağlı güreşlerin Anadolu'nun her yöresinde yaygınlaştırılması için ilk girişim Gürpınar'da gerçekleştirildi. Yapılan güreşlerde İsmail Balaban başpehlivan olurken Faruk Akkoyun ikinci, Orhan Okulu ile Ertuğrul Dağdeviren de üçüncülük kürsüsünde yer buldu. ERBAA'DA ZİRVE GÖKMEN'İN
6 EKİM 2018 Cumartesi günü 29'uncusu düzenlenen geleneksel Tokat Erbaa Hüseyin Şahin Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Koç'u finalde mağlup eden Serhat Gökmen oldu. Güreşlerin üçüncülük kürsüsünde ise Şaban Yılmaz ile Kaan Kaya yer aldı. BOLU BEYİ DAĞDEVİREN
BOLU'DA 7 Ekim 2018 Pazar günü gerçekleştirilen Seben Panayırı Yağlı Güreşleri çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Başpehlivanlığı Ertuğrul Dağdeviren kazandı. Şaban Yılmaz ikincilikle yetinirken üçüncülüğü Erkan Ertan ile Fatih Bakır paylaştı. BEYAĞAÇ OKULU'NUN
6 EKİM 2018 Cumartesi günü Denizli Beyağaç Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu yağlı güreşlerin başpehlivanı, Kırkpınar'ın başpehlivanı da olan Orhan Okulu oldu. Ali Yanatma ikinci olurken Hüseyin Gümüşalan ile Ramazan Bircan da üçüncü sırada kaldı.