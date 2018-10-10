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Katil yakalandı

’da oğlunu okula götürürken öldürülen ’nin katil zanlısı Ekrem Çatal, polisin operasyonu ile dün yakalandı. Çatal’ın olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018
Katil yakalandı
Antalya'da oğlu M.C.T.'yi okula götürürken göğsünden vurularak öldürülen 'nin (36) katil zanlısı Ekrem Çatal, dün yakalandı. Polis Çatal'ı Kuzeyyaka Mahallesi'nde elindeki suç aleti tabanca ile birlikte ele geçirdi.

OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE
'nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 84 Sokak üzerinde kendisinden ayrılmak isteyen 1 çocuk annesi Ziynet Terzi'ye pusu kuran Ekrem Çatal, talihsiz kadını oğlu M.C.T.'nin gözü önünde 3 kurşunla öldürmüştü. Cinayetin ardından Ekrem Çatal 5 gündür aranıyordu. Cinayete şahit olan M.C.T. "Annemi öldüren kişinin ismi Ekrem" diyerek katilin fotoğrafını kendi cep telefonundan polislere vermişti. Ekipler Ekrem Çatal'ın yakalanması için operasyon başlattı. Yakalanmamak için cep telefonu kullanmayan Çatal, dün polisin Kuzeyyaka Mahallesi'nde yaptığı operasyonla yolda yürürken yakalandı. Çatal'ın poşet içindeki silahı kullanmak isteyip polislere direnmesine rağmen kurtulamadığı öğrenildi.
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Katil yakalandı
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