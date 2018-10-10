Pamuk zirve yaptı

Türkiye'de pamuk
üretiminde bu yıl ulaşılması beklenen 1 milyon ton üretimin ardından, Antalya
'da hedef rekolte 30 bin ton olarak belirlendi. Beyaz altına geri dönüş yapılırken sektörün yeni hedefi, bu alandaki ithalatı bitirerek dövizi Türkiye'de tutmak. KİLO FİYATI 3.80 TL OLARAK BELIRLENDI
ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz
, geçen yıl 27 bin ton kütlü pamuk alımı gerçekleştirdiklerini ve fiyatın 2.5 lira olduğunu ifade etti. Yavuz, "Devlet kilo başına 75 kuruş teşvik verirken, biz de yıl sonu yaptığımız kardan çiftçiye kilo başına 45 kuruş fark verdik. Böylece Antalya
lı çiftçi 2017/2018 yılında kilo başına 4.20 kuruş kazandı. Kütlü pamuğun fiyatını bu yıl 3.80 TL olarak belirledik. Bu rakam teşvik ve farklarla geçen yılki fiyattan daha yüksek hale gelecek" dedi. 3 BİN TON ARTTI
Yavuz, "2006 ile 2016 yılları arasında Antalya'da pamuk ekimi-üretimi yüzde 60 geriledi. 2016-2018 yılları arasında yüzde 10 artış sağlandı. Bu yılki rekolte hedefimiz 30 bin ton kütlü pamuk alımı yapmak. Türkiye'nin lif bakımından en kaliteli pamuğu bölgemizde yetiştiriliyor. Pamuk stratejik bir ürün. Çünkü cebimizdeki para olmak üzere savaş sanayisine kadar 50'ye yakın alanda kullanılıyor" diye konuştu. BÖLGENİN EN BÜYÜĞÜ
ANTBİRLİK iki prese ve çırçır fabrikasında çiftçilerden aldığı kütlü pamuğu işliyor. SerikÇandır'daki 35 bin metrekare arazi üzerinde kurulan dev tesislerde; 114 adat çırçır ve pres makinesi, 7 adet pamuk ön temizleme makinesi, 8 adet pamuk deposu, 1 adet çekirdek deposu, 1 adet pamuk pres deposu, 1 adet küspe deposu, 1 adet gübre deposu ile Türkiye'nin en önemli ve kapasiteli tesisi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 7 BİN 500 ÜYESİ VAR
ANTBİRLİK olarak pamuk ekiminin artması ve çiftçinin pamuk ekimine yönelmesi için önemli faaliyetler sürdürdüklerini anlatan Mustafa Yavuz, "Son yıllarda devletimiz pamuk ithalatından kurtulmak ve ülkede pamuk üretimini arttırmak için teşvik politikaları üretmeye başladı. Bizler de bu politikaya projelerimizle ivme kazandırıyoruz. Antalya, Serik, Manavgat, Yeniköy ve Kaş-Kınık Kooperatifleri olarak Çiftçimize daha profesyonel pamuk yetiştirmesi için eğitim veriyoruz. 7 bin 500 üyemizden faal olan 4 bin çiftçiye 10 ziraat mühendisi ile ekim öncesi ve sonrası doğru yönlendirme yapıyoruz" dedi. NEZAHAT ÖZ