Antalya el ele verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na Antalya
lılardan destek geldi. Karar, Antalya
lı vatandaşları sevindirirken sektör temsilcilerini de harekete geçirdi. Antalya'da tarım, sanayi, ticaret ve esnaf odaları mücadelenin enflasyonu frenleyeceği görüşünü savundu. ÖNEMLİ BİR ADIM OLDU Antalya Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, enflasyonu aşağıda tutmak için yapılan mücadelenin olumlu olduğunu söyledi. Çetin, "ATSO olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. 50 üründe yüzde 10'luk indirimin yapılmasının, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 21 olan gıdada enflasyonun düşmesine yol açacak. Toplumun tüm kesimlerinin el ele vererek enflasyonla topyekûn mücadelesi çok önemli ve bu mücadelede başarılı olacağız. Enflasyon ile topyekûn mücadele önemli bir adım. Eğer herkes sözünde durursa yıl sonunda bir çok şey düzelmiş olur" dedi. MALİYETLER DÜŞECEK
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır da, enflasyonla mücadele programının piyasalarda maliyet düşürücü etkisi olacağını belirtti. Çandır, "Yılbaşına kadar enflasyonun frenlenmesi için yerinde bir adım atıldı" diye konuştu. MAĞAZALAR UYGULADI
ENFLASYONLA mücadele programının ilk uygulandığı noktalardan biri de ulusal firmaların şubeleri oldu. 5M Migros AVM'deki DS Damat Mağazası uygulamayı başlattı. Mağaza Müdürü Yunuscan Akdoğan, "Bakanımızın açıkladığı mücadeleye mağazamız olarak destek verdik. Yüzde 20 indirime ek olarak bir yüzde 20 indirim de biz yaptık" dedi. Damat Tween mağazası da mücadeleye yüzde 20 indirim yaparak destek verdi.
ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ
ANTALYA Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ise küçük esnafın kar marjının düşük olduğunu söyledi. Dere, "Esnafın kar marjı yüzde 15'i geçmiyor. Fakat küçük esnafa mal veren firmaların indirime gitmesi halinde biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
VATANDAŞ NE DEDİ?
İBRAHİM ACAR: Böyle bir indirim yapılmasından memnunum. Vatandaşın menfaatine. 3 ay da olsa en azından tırmanışı durdurur. Alınan karar iyi gelecek ve Türkiye kazanacak.
HASAN AKARSU: Bu karar fırsatçılara ders olsun. Türkiyemiz en kısa sürede toparlanacak. Umutluyuz. 2-3 seneki durumumuza döneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.
SEZER UĞUR: İndirimli fiyatlardan dolayı mutluyum. Enflasyon ile mücadeleye destek veriyorum . Hem ülke ekonomisi hem de vatandaş için yerinde bir karar oldu.
MÜBERRA CENGİZ: Bu sıkıntıdan el birliğiyle çıkmamız, çıkartmamız gerekiyor. Sıkıntının bilincindeyiz. Devletimizin şu anki tutumunu beğeniyorum.
AYŞEN ER: Et ve birçok üründe zam vardı. Ette yüzde 10 indirim düşük kesimli insanlar için çok güzel bir şey. Tüm firmaların yüzde 10 değil daha da fazla indirim yapmasını bekliyoruz.