Antalya’nın galibi Bennet

BU yıl 54'üncü kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda dün Alanya-Antalya
etabı gerçekleştirildi. Toplam 20 takımın 140 sporcu ile katıldığı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 2. etabında Alanya İskele Caddesi Şelale Meydanı'ndaki başlangıca, ilçe protokolü ve sporseverler katıldı. Yarışçılar Alanya'dan Antalya
'ya kadar 154.1 kilometre pedal çevirdi. YARIN FETHİYE'DELER
Alanya- Antalya etabını 3 saat 24 dakika 37 saniyeyle Sam Bennett kazandı. 54.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda bugün Fethiye-Marmaris 137.2 km, yarın Marmaris-Selçuk 206.9 km, cumartesi günü Selçuk-Manisa 137.3 km ve 14 Ekim Pazar günü Bursa-İstanbul 166.7 km. etapları koşulacak.