AŞT’nin sürpriz uygulaması

Antalya
Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları
(AŞT) yeni sezonda 21 oyunla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. AŞT, çocukları da unutmadı. Keyifli ve eğitici çocuk oyunlarının yanı sıra AŞT çocuklara özel kukla tiyatrosu kuracak. Işıklar'da tadilatı devamı eden ve Avrupa'nın en iyilerinden biri olacak olan tiyatro salonu aynı zamanda çocukları da ağırlayacak. Antalya
Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, "Çocuklu aileler yetişkin oyunlarını rahatlıkla izleyemiyorlar, tiyatroya gelemiyorlardı. Çocuklu aileler çocuklarıyla birlikte oyuna gelecek, onlar üst katta yetişkin oyunu izlerken alt katta çocuklarımız kukla oyunu izleyecek, atölyelere katılacaklar. Oyun bittikten sonra anne baba çocuklarını alıp evine dönebilecek. Böylelikle çocuklu aileler de daha önce mahrum kaldığı tiyatro oyunu izlemeye rahatlıkla gelebilecekler" diye konuştu.