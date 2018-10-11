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Dijital zirvede Türk i konuşuldu

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Dijital zirvede Türk turizmi konuşuldu
TÜRKİYE'NİN ilk ve tek sektörüne ait dijital odaklı satış ve pazarlama etkinliği olan Antalya Dijital Zirvesi, Hotel Su'da gerçekleşti. Reklam, medya, pazarlama, satış ve iletişim dünyasının tüm paydaşlarını turizm sektörüyle buluşturan ve 1000'in üzerinde katılımcının yer aldığı zirvenin bu seneki ana teması, 'Digitalization-Dijital dönüşüm ve turizme etkileri' oldu. 'Turizmin geleceği dijitalde! Peki, ya siz neredesiniz?' sorusuna cevap aranılan zirvede, dijitalde doğru pazarlama yöntemleriyle turizmden 2023 yılında 100 milyar dolar gelir elde edilebileceği belirlendi.

ÖNEMLI ISIMLER KATILDI
15 konuşmacının yer aldığı zirvede, otel sahibi-otel müdürü, otel satış pazarlama müdürü, seyahat acentelerindin üst düzey yönetici gibi binin üzerinde katılımcı yer aldı. 8 saat boyunca konferansın, panelin ve eğitimlerin gerçekleştiği zirvede turizmde dijitalleşmenin otelcilik ve turizmdeki etkileri konuşuldu. Etkinliğe, alanında uzman isimler konuşmacı olarak katıldı.
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Dijital zirvede Türk turizmi konuşuldu
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