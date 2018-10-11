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Dünya Şampiyonu Kepez

Kepez Belediyespor’un güreşçileri müsabakalarında 1altın, 1 gümüş, 1 bronz kazandı

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Dünya Şampiyonu Kepez
Şampiyonası'nda, Kepez Belediyespor'un güreşçileri Şueda Özcan dünya şampiyonu, dünya 2'ncisi, Özlem Şimşek ise dünya 3'üncüsü oldu. Muğla, Dalyan'da gerçekleştirilen, Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda, Kepez Belediyespor'lu 3 sporcu kürsüye çıktı.

KÜRSÜYE ÇIKTILAR
18 ülkeden 300 kişinin ter döktüğü şampiyonada 8 sporcusunun milli mayo giydiği Kepez Belediyespor'dan 60 kiloda Şueda Özcan altın madalya kazanırken Ayşe Asena Şah gençler +60 kiloda gümüş, yıldızlar 50+ kiloda Özlem Şimşek bronz madalya kazanmayı başardı.
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Dünya Şampiyonu Kepez
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