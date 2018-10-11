Dünya Şampiyonu Kepez

DÜNYA Plaj Güreşi
Şampiyonası'nda, Kepez Belediyespor'un güreşçileri Şueda Özcan dünya şampiyonu, Ayşe Asena Şah
dünya 2'ncisi, Özlem Şimşek ise dünya 3'üncüsü oldu. Muğla, Dalyan'da gerçekleştirilen, Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda, Kepez Belediyespor'lu 3 sporcu kürsüye çıktı. KÜRSÜYE ÇIKTILAR
18 ülkeden 300 kişinin ter döktüğü şampiyonada 8 sporcusunun milli mayo giydiği Kepez Belediyespor'dan 60 kiloda Şueda Özcan altın madalya kazanırken Ayşe Asena Şah gençler +60 kiloda gümüş, yıldızlar 50+ kiloda Özlem Şimşek bronz madalya kazanmayı başardı.