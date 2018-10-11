Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Fethiyespor’da Eriş gönderildi

Fethiyespor’da Eriş gönderildi

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Fethiyespor’da Eriş gönderildi
TFF 2'nci Lig 'ta geçen hafta evinde 'a 1-0 yenilerek 6 hafta sonunda 2 puanla son sıraya demir atan Fethiyespor'da teknik direktör Levent Eriş'le yollar ayrıldı. Acil toplanan yönetim kurulu, kötü gidişatın ardından taraftarların istifasını istediği Eriş'in görevine son verdi. Eriş yaptığı açıklamada, "Ben istifa etmedim. Kulüp yönetimi görevime son verdi. Futbolcularla konuştum. Çocuklar, 'Biz bu hale getirdik, biz düzelteceğiz' dedi. Ancak görevimden alındım" diye konuştu
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fethiyespor’da Eriş gönderildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN