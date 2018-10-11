Fırdevs Bey Bedestenı asırlara meydan okuyor

ISPARTA
'DA geçmişte ticari hayatın kalbi olarak nitelendirilen Firdevs Bey
Bedesteni, asırlara meydan okuyor. Isparta Valisi Firdevs Bey tarafından 1561'de yaptırılan bedesten, mimarisiyle dikkati çekiyor. 1967'de yapılan restorasyonla yeniden çarşıya dönüştürülen bedesten 12 esnafa ev sahipliği yapıyor. TESCİLLİ YAPI
'Korunması gereken kültür varlığı' olarak 1992'de tescillenen bedestende satılan hediyelik eşyalar ve yöresel ürünler ilgi görüyor. Bedestenle ilgili bilgi veren Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğan Demirci, "Bedestenin yuvarlak kemerli iki kapısı var. İçerisinin aydınlanması için kapıların üzerinde büyük dikdörtgen şekilde aydınlatma pencereleri var. Kesme taştan yapıldığı için günümüze kadar gelebilmiş" diye konuştu. Bedestenin en eski esnaflarından Osman Kınay ise "Buranın korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.