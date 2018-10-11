Hala ders almadık

Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde 6 yaşındaki Ceren'in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının üzerinden daha 24 saat geçmeden kazanın meydana geldiği bölgedeki üst geçide rağmen insanlar canlarını tehlikeye atmayı sürdürüyor. YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTI
Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde annesi Nurgül Aksoy (43) ve ablası 9 yaşındaki Şehrinaz Aksoy ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 6 yaşındaki Ceren yaşama tutunamadı. Yaralı olarak Antalya
'ya sevk edilen
Ceren Aksoy, tüm çabalara rağmen kurtarılamaıdı. Babası Şaban Aksoy tarafından cenazesi alınan Ceren, Dolbazlar Mahallesi'nde defnedildi. Cenazeye tedavileri süren Anne Nurgül ve kızı Şehrinaz Aksoy katılamadı. Sürücü Mehmet Karadelme ise tutuklandı. TEHLIKE DAHA BÜYÜYECEK
Ceren'in hayatına mal olan ihmale rağmen aynı yerin yakınındaki üstgeçit yerine vatandaşlar caddeden geçmeye devam etti. Üstgeçidi kullanmayan yaşlılar ve çocuk arabası kullanan aileler asansör veya yürüyen merdiven istedi. Bölgede inşaatı devam eden okulun önümüzdeki yıl açılacağını belirten vatandaşlar, okulun açılmasıyla tehlikenin daha da büyüyeceğine dikkat çekti.