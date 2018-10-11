Hiç pişman olmamış

Antalya
'da 5 Ekim sabahı oğlu M.C.T.'yi okula götürürken göğsünden vurularak öldürülen Ziynet Terzi
'nin (36) katil zanlısı Ekrem Çatal
'ın cinayet öncesi 30 gün uzaklaştırma aldığı ortaya çıktı. Çatal'ın ilk ifadesinde "Pişman değilim" dediği öğrenildi. SOKAKTA PUSU KURDU
Muratpaşa ilçe Kızılsaray Mahallesi 84 Sokak üzerinde kendisinden ayrılmak isteyen 1 çocuk annesi Ziynet Terzi'yi, oğlunu okula götürürken öldüren Ekrem Çatal'ın yakalandıktan sonra ilk ifadesi ortaya çıktı. Çatal'ın olay anında, "Sen bana bir ay uzaklaştırma verdirdin. Ben seni ömür boyu dünyadan uzaklaştıracağım" diye bağırdıktan sonra tetiğe bastığı ve 3 el ateş ettikten sonra kaçtığı belirlendi. POLİSTEN KAÇAMADI
Korkunç cinayetin ardından Ekrem Çatal kaçarak, izini kaybettirdi. Cinayete şahit olan M.C.T.'nin ifadesinden yola çıkan polis, 30'dan fazla adrese şok baskın düzenlendi. Cinayet masası ekiplerinin devreye girmesiyle birlikte Çatal, Kuzeyyaka Mahallesi'nde olayda kullandığı silahı ile birlikte yolda yürürken yakalandı. Polise direnmek isteyen ve elini poşetteki silaha götüren Çatal, kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınıp emniyete götürülen Çatal'ın ilk ifadesinde, "Benden ayrılmak istiyordu. Kabul etmedim. Bana uzaklaştırma verdirdi. Ben de öldürdüm. Pişman değilim" dediği öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin ardından Ekrem Çatal çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.