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Kale güvende

’da bu sezon eldivenleri teslim alan , güven veren kurtarışlarıyla kalenin değişmez ismi oldu. Boffin çok gol yemesine rağmen kritik kurtarışlarıyla öne çıktı

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Kale güvende
Antalyaspor'da bu sezon kale güven veriyor. 15 gol yiyen Kasımpaşa ve Sivasspor'un ardından 14 golle kalesinde en çok gol gören 3'üncü takım olmasına rağmen 'in kurtarışları, birçok maçta takımın puan alması veya maç kazanmasında etkili oldu. LIGDE 7'NCİ SIRADA
Bu kötü istatistiklere rağmen Boffin ligin en çok kurtarış yapan 7'nci kalecisi konumunda. 35'le en çok kurtarışı Ankaragücü kalecisi Hopf yaparken Gökhan Akkan ve 28, Ramazan Köse ve Harun Tekin 27, Onur Kıvrak da 26 kurtarış yaptı. Boffin ise 24 kurtarışla 7'nci sırada yer aldı. Maç başına 3 kurtarış yapan ve kurtarış oranı yüzde 63'e ulaşan Boffin, ceza alanı içinden gelen şutlarda yüzde 57, ceza alanı dışından gelen şutlarda ise yüzde 80 başarı oranı yakaladı.

İLK YIL SORUN YAŞADI
Geçtiğimiz sezonun başında 'dan dransfer edilen Boffin geçen sene 15 kez Antalyaspor kalesini korumuş ve oynadığı ilk 6 maçta 12 gol yiyince, 4-0'lık yenilgisinin ardından kaleyi Ferhat'a devretmişti. Ligin son 10 haftasının 9'unda da kaleyi koruyan Boffin bu maçlarda da 13 gol yemiş, son maçta eldiveni Ozan'a vermişti.

1 YIL DAHA BURADA
Eskişehirspor küme düşünce Antalya'nın yolunu tutan Ruud Boffin bu sene ligin en başarılı kurtarışlarını yapan kalecileri arasında gösteriliyor. 31 yaşındaki Boffin'in Antalyaspor ile 2020 yılının Mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Kale güvende
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