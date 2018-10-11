Manavgat uçuşa geçti

BÖLGESEL Amatör Lig 7'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manavgat Belediyespor, oynadığı 3 maçı da kazanarak iddiasını ortaya koydu. Son alarak Aydın 1923 ile karşılaşan Antalya
temsilcisi, her iki devrede birer kez fileleri havalandıran Babacar'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. BÖYLECE ligin ilk üç haftasında çıktığı tüm mücadelelerden galibiyetle ayrılan Manavgat Belediyespor, 9 puan ile liderlik koltuğundaki yerini bu hafta da korumuş oldu.14 Ekim Pazar günü saat 15.00'te deplasmanda Sökespor'la karşılaşacak olan Manavgat ekibinin yönetimi, bu hafta deplasmana otobüs kaldıracak.