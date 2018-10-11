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Serap trafik kazası kurbanı

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Serap trafik kazası kurbanı
'NIN Eğirdir ilçesinde otomobilin çarptığı SDÜ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi (20) yaşamını yitirdi. Kaza, önceki gün 21.00 sıralarında öğrenci yurdu önünde meydana geldi. Yurttan çıkan Serap Bozkurt'a, Önder K.'nin kullandığı 32 AAG 819 plakalı otomobil çaptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Bozkurt olay yerinde yaşamını yitirdi. Serap Bozkurt'un cenazesi Eğirdir Kemik Eklem Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne konulurken, sürücü Önder K. tutuklandı. Bozkurt için dün okulunda tören düzenlendi. Törene akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Bazı öğrenciler tören sırasında gözyaşlarını tutamadı. SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da, öğrencisinin ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayımladı.
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Serap trafik kazası kurbanı
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