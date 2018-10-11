Süs bitkisinde ithalatı bitirebilecek buluş

Antalya
'DA oturan Timur Eker
, akvaryumlar için Avrupa ve Asya'dan yüksek maliyetle ithal edilen süs bitkilerine alternatif olması amacıyla yerli üretime girişti. Geliştirdiği özel jelle bitki dokusundan yüzlerce bitki klonlamayı başaran Eker, "Avrupa'dan gelen ürünlerin fiyatı pet shop'larda 70 TL'den satılırken, Asya'dan gelen doku bitkiler ise 50 TL'den satılıyor" dedi. Yüksek maliyetle ithal edilen akvaryum bitkilerini üretmek için kolları sıvayan Eker, laboratuvar için Muratpaşa ilçesindeki apartmanın zemin katını kiraladı. Burada laboratuvar kuran ve çeşitli makineler alan Eker, doku kültürüyle bitki klonlamak için kimyagerlerle görüşmeye başladı. Formülünü gizli tuttuğu jel geliştiren Eker kısa sürede bitki klonlamayı başardı. TEK DOKUDAN ÜRETİM
BITKININ dokusundan o bitkinin aynısını sonsuz sayıda üretebilecek imkana sahip olduklarını anlatan Timur Eker, "Bunu üreterek ithalatın önüne geçeriz diye düşündük. Şu an 8 bin saksılık kapasitem var. Yılda 3 defa döndürürsek 24 bin bitki üretebileceğim" diye konuştu.