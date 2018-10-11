Türkbeleni açılışa hazır

Antalya
'NIN Manavgat
ilçesinin akciğeri konumundaki Türkbeleni, Antalya Büyükşehir Belediyesi
'nin uyguladığı çevreci proje ile 2013 yılında çıkan yangının ardından yeniden küllerinden doğdu. Manavgat'a nefes aldıracak ve il��enin yeni bir yaşam alanı olacak 350 dönümlük Türkbeleni Projesi, yenilenen çehresiyle açılışa hazır. GECESI PARLAK GÜNDÜZÜ YEŞIL Gündüzü
ayrı gecesi ayrı bir güzellik sunan Türkbeleni Mesire Alanı, çevreci bir proje olarak dikkat çekiyor. Proje kapsamında daha önce yanan alana 10 bin yeni ağaç, 100 bin çalı grubu ağaç dikildi. 35 bin metrekare çim alan oluşturulurken, bin 500 led aydınlatma yerleştirildi. Türkbeleni, gece ışıl ışıl görüntüsü ile şimdiden Manavgat'ın işaret fişeği konumuna geldi. MİLLET KAHVESİ DE VAR
ANTEPE A.Ş'nin projesini hazırladığı, 30 milyon 400 bin TL'lik yatırım bedeli ile hayata geçirilen Türkbeleni içerisinde millet kıraathanesi de yer alıyor. Proje, engelli vatandaş
lar da unutulmadı. Engelli vatandaşlar, rampalar ve takip taşları aracılığıyla her noktaya ulaşabilecek. Ayrıca üç farklı noktadaki yatay asansör sistemi ile Türkbeleni'ne kolay erişim sağlanacak.