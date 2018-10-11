‘Ülkemi Seviyorum’ çığ gibi büyüdü

Antalya
'NIN Alanya ilçesinde 'Ülkemi Seviyorum, İsraf Etmiyorum
' adlı etkinlik her geçen gün büyüyerek adından söz ettiriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı
faaliyet ve etkinliklerinde yer alan projede Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi ile İlçe Müftülüğü ortak çalışma sürdürüyor. 'Güçlü olmak için yerli düşüneceğiz, yerli üretip, yerli tüketeceğiz ve israf etmeyeceğiz' sloganı ile sürdürülen "Geleceğim İçin Ülkemi Seviyorum, İsraf Etmiyorum' başlığıyla gerçekleştirilen proje ile ilgili Alanya İlçe Müftüsü İhsan İlhan ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak son olarak Kuran Kursu'nda eğitim gören gençleri ziyaret ederek ekmek israfını anlattılar.