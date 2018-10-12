2 yılda 12 madalya

Antalya
'DA iki yıl önce ailesinin yönlendirmesiyle tenise başlayan Nebi Efe Serin, katıldığı 121 turnuvada Türkiye şampiyonluğu dahil 12 madalya kazandı. Nurgül Köktürk
(NK) Tenis Akademisi sporcusu 10 yaşındaki Nebi Efe Serin, 10 yaş erkeklerde 4 kez birincilik elde etti, 3 defa da ikinci oldu. 12 yaş kategorisinde de müsabakalara katılan Efe, 3 kez birinci, bir kez de ikincilik kazandı. HEDEF MİLLİ TAKIM
Farklı kategorilerde Türkiye şampiyonluğu kazanan Nebi Efe Serin, küçük yaşına rağmen 121 maç yaparak, önemli bir başarıya imza attı. NK Tenis Akademisi Başantrenörü Nurgül Köktürk Karakaya, "Sporcumuz haftanın yedi günü antrenmanlara geliyor. Bu disiplinini derslere de yansıtıyor. Kısa vadeli olarak sporcumuzun turnuva tecrübesini artırarak ilerleyen süreçte milli sporcular arasında yer almasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.