Bir terslik var

Süper Lig
'de sezon başında herkesin 'düşer' dediği Antalya
spor, ilk 8 hafta sonunda kimsenin beklemediği bir başarı elde ederek 13 puan topladı ve 5'inci sırada yer aldı. Son oynadığı Galatasaray maçını kazanmış olsa liderlik koltuğunu da ele geçirebilecek bir başarı elde eden kırmızı beyazlıların bu çıkışı genel istatistik rakamlarında ise tam tersi bir görüntü çiziyor. İlk 8 haftada 13 puan toplayarak zirveye yakın duran kırmızı beyazlılar, istatistiklerde ligin dibine deta demir attı. Topa sahip olma, pas, şut gibi alanlarda ligin son sırasında yer alan Antalyaspor
, zaman zaman eleştirilerin de odağına yerleşiyor. TOPLA OYNAYAMIYORUZ
Verilere göre yüzde 40.6 ile topla en az oynayan takım olan Antalya
spor, maç başına 288.6 pasla da en çok pas yapan takımlar sıralamasında 17'nci sırada bulunuyor. Rakip ceza alanına maç başına 28.8 kez top gönderen Antalyaspor, bu alanda da son sırada yer alırken, rakip ceza alanında topla oynama konusunda da 10.1 ortalama ile yine sonuncu basamakta. HER MAÇ 4.4 ŞUT İSABETİ
Maç başına 8.4 şut ile şut sıralamasında 16. durumda bulunan Antalyaspor, maç başına 4.4 isabet şutla bu alanda da 16. sırada kaldı. Antalyaspor, aynı zamanda ligin en çok gol yiyen 3'üncü takımı konumunda bulunurken en çok gol atanlar sıralamasında da 10'uncu oldu. Akrep ligde en kötü averaja sahip 5'inci takım olarak da dikkat çekerken, ilk 8 içinde yediği gol attığı golden fazla olan tek takım durumunda. DERBİ HAZIRLIĞI BAŞLADI
SÜPER Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Antalyaspor, derbi hazırlıklarına başladı. Kırmızı- beyazlı ekip, dünkü ilk çalışmasını, teknik direktör Bülent Korkmaz
yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi. ÇİFT ANTRENMAN YAPTILAR
Düz koşuyla başlayan antrenman, oyun geliştirme amaçlı taktik çalışmasıyla devam etti. Antalyaspor, günün ikinci çalışmasında teknik taktik ağırlıklı bir antrenman yaptı.