Bunu hak etmedik

Antalya
'da geçtiğimiz 22 Ağustos tarihinde çamaşırhaneden eve dönerken geçirdiği trafik kazasında beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla 6 hastaya can verip, 2 hastaya umut olan 17 yaşındaki Aleyna Hatun
Budanır'ın ilk duruşması yapıldı. Antalya
3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi
'ndeki ilk duruşmaya Aleyna'nın ölümüne neden olan tutuklu olarak yargılanan otomobil sürücüsü Hakan Kara
(19) ve tutuksuz yargılanan servis minibüsü sürücüsü Mahmut Yıldırım
(58), Aleyna Hatun'un küçük kardeşi Hilal, annesi Hülya ve baba Şahimerdan Budanır katıldı. Duruşmanın tek tutuklu sanığı otomobil sürücüsü Hakan Kara'nın duruşmadaki kabadayı davranışları Budanır ailesinin acılarını yeniden yaşamasına neden oldu. SEKİZ KİŞİYE CAN OLDU
DÖŞEMEALTI ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta Antalya-Burdur karayolundaki tali yoldan karşıya geçmek isteyen lise öğrencisi 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır'a Hakan Kara idaresindeki otomobil çarpmış, Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi'ne kaldırılan
genç kızın Kurban Bayramı'nın birinci günü beyin ölümü gerçekleşmişti. Aile, kızlarının vasiyetini yerine getirerek organlarını bayramın birinci gününde bağışlayarak 6 hastaya can 2 kişiye de ışık olmuştu. SANKİ SUÇLU BİZİZ
DURUŞMA sonrası adliye önünde açıklama yapan anne Hülya, baba Şahimerdan ve küçük kardeş Hilal Budanır, sanık Hakan Kara'nın hareketlerinden rahatsız olduklarını söyledi. Baba Şahimerdan Budanır, "Hakan Kara kabadayılar gibi bize bakıyor. Aleyna asıl şimdi öldü" dedi. Anne Hülya Budanır ise "Ben kızımı kaybettim ancak burada suçlu bizmişiz gibi davranılıyor" diye konuştu. HERKESİ ÜZEN DAVRANIŞ
DURUŞMADA söz verilen otomobil sürücüsü Kara, aracı süratli kullandığını kabul etmeyerek tutuksuz yargılanmasını talep etti. Servis sürücüsü Mahmut Yıldırım ise olayda bir kusurunun bulunmadığını ifade etti. Aleyna Hatun'un babası Şahimerdan Budanır, acılarının büyük olduğunu tutuklu sanık Hakan Kara'nın duruşma salonuna gelirken sergilediği davranışların kapanan yaralarını yeniden kanattığını söyledi. Ailenin avukatı Barış Otlu da aynı durumdan şikayet ederek, "Hakan Kara'nın bu olaydan pişmanlık duymayışı, aileye karşı kabadayı davranışları kabul edilemez" dedi. İlk duruşma sonunda mahkeme Hakan Kara'nın tutukluluk halinin devamına, servis sürücüsü Mahmut Yıldırım'ın ise adli kontrol hükümleriyle tutuksuz yargılanma hallerinin devamına karar verildi. Hakim duruşmayı 9 Kasım 2019 tarihine erteledi.