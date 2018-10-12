Derbi Antalyaspor’un

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde Antalya
spor, Kepez Belediyespor'u 3- 0 mağlup etti. Turgut Özal
Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Antalyaspor
, ilk seti 25-18 kazandı. 2'nci sette de iyi başlayan kırmızı beyazlı takım, rakibinin skoru dengelemesine izin vermedi ve bu seti 25-17 geçerek 2-0 üstünlük sağladı. Karşılaşmanın 3'üncü seti ise oldukça çekişmeli anlara sahne oldu. Ev sahibi Kepez Belediyesi zaman zaman 2 sayı üstünlük sağlasa da kırmızı-beyazlı ekip seti vermedi. Antalyaspor bu seti 27-25 tamamlayarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.