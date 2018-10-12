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Derbi ’un

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Derbi Antalyaspor’un
TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde Antalyaspor, Kepez Belediyespor'u 3- 0 mağlup etti. Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan , ilk seti 25-18 kazandı. 2'nci sette de iyi başlayan kırmızı beyazlı takım, rakibinin skoru dengelemesine izin vermedi ve bu seti 25-17 geçerek 2-0 üstünlük sağladı. Karşılaşmanın 3'üncü seti ise oldukça çekişmeli anlara sahne oldu. Ev sahibi Kepez Belediyesi zaman zaman 2 sayı üstünlük sağlasa da kırmızı-beyazlı ekip seti vermedi. Antalyaspor bu seti 27-25 tamamlayarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
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Derbi Antalyaspor’un
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