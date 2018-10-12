Film festivali büyüledi

Bu yıl 55'inci kez düzenlenen Uluslararası Antalya
Film Festivali bu yıl da unutulmaz anlar yaşattı. Turkuvaz Medya ana medya sponsorluğunda gerçekleştirilen festival, birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Sinemanın kalbinin attığı festival, aralarında dünyaca ünlü yönetmen ve oyuncuların da yer aldığı yerli ve yabancı bin 200 konuğu ağırladı. Salonlar tıklım tıklım dolarken film seçkisindeki gösterimleri 34 bin 900 kişi izledi. Festivalde toplam 1 milyon 30 bin 500 TL para ödülü dağıtıldı. FİLM FORUM ETKİNLİĞİ
55. Uluslararası Antalya Film Festivali
kapsamında, bu yıl beşincisi gerçekleştirilen, Antalya
Film Forum, bu yıl Türkiye sinemasına toplam 533 bin TL'lik maddi destek sağladı. 6 ayrı platformda proje ve yapım aşamasındaki ulusal filmleri destekleyen Antalya Film Forum, 50 ulusal projenin yapımcı ve yönetmenlerini dünya profesyonelleri ile buluşturdu. Film Forum kapsamında gerçekleştirilen masterclass programlarına bin 50 izleyici katıldı. Forumda 347 birebir görüşme gerçekleşti. FİLM YILDIZLARI SÖYLEŞİ YAPTI
FESTIVAL boyunca film gerçekleştirilen 18 söyleşi ve paneli yaklaşık 9 bin kişi izledi. Söyleşilerde birbirinden ünlü yerli ve yabancı 36 sinemacı ve oyuncu Antalyalılarla buluştu. Yönetmen Ferzan Özpetek ve Oscarlı Asghar Farhadi, seyircilerin sorularını yanıtlarken, yapımcı Fatih Aksoy, oyuncu Hazal Kaya ile oyuncu Özge Özpirinçci'nin katıldığı panelde sinemada ve dizilerde kadının yükselişi tartışıldı. SEZEN SOKAKTA REKOR KIRDI
FESTIVALDE 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' alan Cem Yılmaz'ın, 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin yönetmeni Ömer Vargı ve 20 yıllık arkadaşı Ozan Güven'le olan söyleşisi salonlara sığma- dı. Salon dışında kalanlar için AKM içerisinde ekranlar kuruldu. Yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı, senaryosunu ünlü müzisyen Erkan Güleryüz'ün yazdığı 'Sezen Sokakta' belgeseli ise, festival kapsamında bugüne kadar en geniş seyirci katılımıyla gerçekleştirilen gösterim olarak Türkiye rekoru kırdı.