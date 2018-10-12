Fırsatçılık yapan cezasını bulacak

Antalya
Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 6502 sayılı Tüketici Haklarının Korunması Kanunu çerçevesinde market ve pazar yerlerindeki ürünlerin fiyat ve etiketleri ile gramajlarını denetledi. Market raflarını tek tek dolaşan zabıta ekipleri, etiketleri inceleyerek, fiyat artışı yapılıp yapılmadığını inceledi. Denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatların karşılaştırılmasına, fiyat tutarsızlığına ve gramajlardaki eksikliklere de bakıldı. VATANDAŞ RAHAT OLSUN
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Vatandaşımızın mağdur olmaması için üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun" dedi.