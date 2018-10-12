Haciz ekibine saldırı

Antalya
'nın Manavgat ilçesinde icra memuru, avukat katibi ve şoför, icraya gittikleri Adil K., abisi Sakif K. ve annesi Fatma K. tarafından dövüldü. İcra ekibi yaklaşık 3 saat boyunca rehin tutulup telefonlarına el konuldu. Görevliler jandarma tarafından kurtarıldı. GÖREVLİLER REHİN
Çardak Mahallesi'nde haciz işlemine giden Manavgat 2'nci İcra Müdürlüğü memuru Yasin Çapan
ve avukat katibi Süleyman Avcı, hacze gittiği Adil K., abisi Sakif ve annesi Fatma K. tarafından dövüldü. Evde bir süre rehin tutulan icra memuru ve avukat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurtarılırken, anne Fatma ile oğulları Adil ve Sakif K. gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'görevli memura mukavemet', 'hürriyetten yoksun bırakma', 'hakaret ve tehdit', 'telefon ve özel eşyaların alıkonulması' suçlarından tutuklandı. Fatma K. jandarma aracına güçlükle bindirildi. Adliyeden çıkarılan zanlılar ise haksız yere tutuklandıklarını iddia etti. Anne Fatma K., "76 yaşındayım. Avukatın baskısıyla beni tutukladılar" dedi. İcra memuru Çapan ile avukat katibi Avcı'ya hastanede iş göremez raporu verildiği de belirtildi. Öte yandan, Büro Memur Sen Manavgat Adliye temsilcisi Sefa Oğuz, adliye binası önünde basın açıklaması yaparak, saldırıyı kınadı. OLAY PROTESTO EDİLDİ
OLAYIN ardından Manavgat Adliyesi çalışanları da adliye önünde basın açıklaması yaptı. Büro Memur-Sen ve Türk Büro-Sen adına ortaklaşa hazırlanan basın açıklamasında, "Kamu görevlileri sık sık iş başında sözlü ve fiziki saldırıya uğramaktadır. Manavgat Adliyesi 2'nci İcra Müdürlüğü personeli olan arkadaşımız Yasin Çapan, resmi olarak görevlendirildiği haciz işlemi sırasında menfur bir saldırıya uğramıştır. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz" denildi.