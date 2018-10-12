Kütüphane ayaklarına geldi

ISPARTA
'NIN Eğirdir İlçe Halk Kütüphanesi tarafından kitap okuma alışkanlığının artırılması için başlatılan 'Kütüphanemiz Bize Geliyor' projesi devam ediyor. Kütüphane çalışanları çocuk kitaplarını ve yeni üyeliği yapılacak olan öğrenciler için hazırlanan kartları okul idaresine teslim etti. Okullara kitapları dağıtan Bedriye Küçükkara, "Mehmet Akif İlkokulu için hazırladığımız 263 adet kitabı teslim ettik. 75 birinci sınıf ve taşımalı gelen yeni öğrencilerin kütüphanemize üyeliğini gerçekleştirmek için 100 adet kartı bıraktık" dedi.