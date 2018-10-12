Muratpaşa’da festival vakti

Antalya
Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği 'Kaleiçi Old Town Festivali' için Antalya
'da bulunan heyetler Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Kaleiçi'nde, Antalya bölgesinde son 3 bin 500 yılda var olan medeniyetlerinin izlerine rastlamanın mümkün olduğunu söyleyen Başkan Uysal, "Sizlerle bütün bu değerleri, bütün bu güzellikleri paylaşmak istiyoruz" dedi. Festivale katılan yabancı uyruklu konukların konuşmaları sırasında Kosova Priştina'dan festivale katılan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Ertan Simitçi ise Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü hatırlattı ve Başkan Uysal'a kendisine Kosova'da görev yapan bir Türk askeri tarafından hediye edilen Türk bayrağı rozetini verdi. Başkan Uysal ise konuk heyetlere hediyelerini takdim etti.