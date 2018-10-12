Off road start alıyor

AKDENİZ Bölgesi ve Antalya
'nın ilk ve tek off road pisti, hız ve macera tutkunu sporcuları ağırlayacak. '2018 Akdeniz Off Road Kupası 2. Ayak Yarışı' 13-14 Ekim tarihlerinde yapılacak. Kepez Belediyesi'nin katkıları ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) işbirliği ile düzenlenecek olan yarışlar, hız ve macera tutkunlarını bir araya getirecek. İki gün sürecek olan yarışlar, zorlu parkurları ile sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Türkiye'nin dört bir köşesinden 50'ye yakın off road aracının ve 100 pilot ile co-pilotun katılacağı yarışlar, 13 Ekim Cumartesi günü Lyrboton Kome etabı ile başlayacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün de katılacağı yarış ile start alacak olan '2018 Akdeniz Off Road Kupası', 14 Ekim Pazar günü Varsak etabı ile sona erecek.