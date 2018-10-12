Özel öğrenciler kampta

Antalya
'NIN Finike ilçesinde Bilim Sanat Merkezi (BİL-SEM) tarafından hazırlanan 'Likya Yolunda Bilimin İzinde' adlı TÜBİTAK
projesi, özel eğitim gören öğrencileri Adrasan'da buluşturdu. Eğitim kampına, Antalya
, Finike ve Alanya BİL-SEM okullarında özel eğitim gören 30 öğrenci katıldı. EĞLENCE VE BİLİM
Öğrencilere, akademisyenler tarafından astronomi, nanoteknoloji, parçacık fiziği, biyoloji ana başlıklarında çeşitli eğitimler verildi. Öğrenciler, yakın çevrede bulunan Olimpos, Çıralı ve Yanartaş'a düzenlenen gezilere katıldı. Projeyi hazırlayan ve yürütücülü��ünü yapan Çiğdem Güler "Şehrin gürültüsünden ve dijital dünyadan uzaklaşan öğrencilerimiz, yaratıcı dramadan ekosistemlere, DNA ve genetik koddan gökyüzü gözlem etkinliklerine, arkeolojik kazıdan kuş gözlemciliğine kadar tüm etkinliklerde önemli kazanımlar sağladı ve dönüş gerçekleştirdi" dedi.