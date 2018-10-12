Polis memurunun ölüm haberi üzdü

Antalya
Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bilal Özdal, aort damarının yırtılması nedeniyle yaşamını yitirdi. 47 yaşındaki Özdal, sabah saatlerinde çalıştığı sırada ayağındaki ağrı nedeniyle özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste yapılan müdahalede Özdal'ın yüksek tansiyona bağlı aort damarının yırtıldığı belirlendi. Hemen ameliyata alınan Özdal, kurtarılamadı. Özdal'ın cenazesi Antalya
'daki cenaze töreninin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderilecek.