Sahte avukat gözaltında

Antalya
'DA sahte belgelerle yıllardır avukatlık yaptığı belirlenen M.Ö., polis tarafından yakalanarak gözaltına alında. Antalya
ve İstanbul'da bazı vatandaşların suç duyuruları üzerine Antalya polisi, sahte belgelerle avukatlık yaptığı öne sürülen M.Ö.'yü, Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi'ndeki ofisinde gözaltına aldı. SAHTE KİMLİKLER
Ofiste yapılan aramada, M.Ö. adına düzenlenmiş sahte avukat
kimlik kartı, nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi ele geçirildi. Şüphelinin kullandığı kimlik kartının İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukata ait olduğu belirlendi. Şüpheli M.Ö'nün, Antalya'da yaşayan Kerim Kuru adlı kişiden gayrimenkul davasını takip etme vaadiyle 20 bin lira aldığı, çok sayıda vatandaştan da icra takibi yapma vaadiyle çek ve senet aldığı tespit edildi. M.Ö'nün 12 ayrı aranma kaydığının olduğu ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi