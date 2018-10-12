Sanayide 1000 çırak açığı var

OTOMOTIV, makine, mobilya ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren, Antalya
'nın en önemli istihdam merkezleri arasında yer alan Akdeniz Sanayi Sitesi, eleman sıkıntısı çekiyor. 2 bin 500 işyerinde 15 bin kişinin istihdam edildiği sanayi sitesinde çalışacak 1000'e yakın çırak ve nitelikli eleman aranıyor. LİSE AÇILDI
Türk sanayi esnafın nitelikli eleman bulamadığı için sürekli sorun yaşadığını anlatan Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Öztürk
, devletin son dönemlerde gençlere daha iyi iş imkanı sağlamak için meslek liselerini çoğalttığını, çıraklığın devlet güvencesi altına alındığını söyledi. Çırakların sigortalı çalıştırıldığını anlatan Öztürk, çırak ve nitelikli eleman sıkıntısının giderilmesi için Akdeniz Sanayi Sitesi içerisine meslek lisesi açıldığını belirtti. GENÇLER DE İSTEMİYOR
Sanayi esnafının temel sıkıntısının çırak bulamamaları olduğunu anlatan Öztürk, "Akdeniz Sanayi Sitesi içerisinde de 4 bölümden oluşan bir meslek lisemiz var. Geçen sene 175 öğrencimiz bu okulda eğitim görüyordu. Bu öğrencilerden 60 kadarı sınıfta kaldı. 70'e yakını da farklı okullara nakil oldu. Geri kalan öğrencilerin yüzde 80'i ise mezun olduktan sonra mesleğini yapmıyor ve farklı branşlara yöneliyor" dedi. GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE
Kalkınma için üretimin önemine işaret eden Mehmet Öztürk, "Üretim yapan, özellikle katma değeri yüksek ihracat yapan KOBİ'lerin desteklemesi şart" dedi. Sanayicinin karşısına bürokrasinin çıktığına değinen Öztürk, "Güçlü bir Türkiye'nin anahtarı sanayidir. Nitelikli eleman yetiştirip, girişimciler desteklenip, üretim yaparak ülkenin güçlenmesi için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.