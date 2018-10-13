Bütün belediyeleri istedi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan
, Isparta
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. 20018/8. dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerlerine Bröve Takma ve Mezuniyet Töreni ile toplu açılış törenlerine katılmak üzere Isparta'ya gelen Erdoğan, öğleden sonra da Isparta mitinginde konuştu. VATANDAŞA TEŞEKKÜR ETTİ
27 Mayıs tarihinde Isparta'ya geldiğinde bir söz aldığını hatırlatan Erdoğan, "Ispartalı kardeşlerim bizleri mahcup etmedi. 3-1 yaptı. Isparta sadece demokrasinin değil vefanın da şehri olduğunu tüm dünyaya gösterdi" diye konuştu. Mart 2019'da başkanlarıyla meclisiyle encümeniyle Isparta'yı farklı bir yere taşıyacak kadro istediğini belirten Erdoğan, "Bunu sizlerle yapacağız. 24 Haziran'da ülkesine devletine ve istikbaline sahip çıkan Isparta'nın yerel seçimlerde tavrını yine hizmetten yana koyacağına inanıyoruz. Isparta'nın bizi mahcup etmeyeceğini iyi biliyoruz" dedi. DEV YATIRIMLAR
"Ana muhalefet gibi felaket tellallarına prim verseydik, Isparta'ya 12 milyar liralık yatırım yapabilir miydik" diyen Erdoğan, "Bunlara itibar etseydik Isparta'ya bin 155 adet derslik kazandırmayı mevcutları bile ayakta tutabilir miydik? Bunlara kulak verseydik 21 sağlık tesisini sizlerin hizmetine sunabilir miydik? Bunlara baksaydık TOKİ
vasıtasıyla 4 bin 369 konut projesini hayata geçirebilir miydik? Mevcut üniversitemizin yanına Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi gibi bir devlet üniversitesi kurabilir miydik? Bu çevrelerin propagandalarını dikkate alsaydık işveren ve sigortalılarımıza 394 milyon liralık teşvik ödeyemez, çiftçimize 646 milyon liralık tarımsal destek veremezdik. Bunlara kalsa şehrimize 15 baraj 6 gölet kazandıramaz, 392 bin dekar araziyi sulamaya açamazdık. 16 yıl önce iki olan atık su artıma tesisini 8'e çıkaramazdık. Bunların dümen suyuna insek 92 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 208 kilometreye çıkaramazdık. Biz 16 yılda ne başardıysak ana muhalefet ve onlarla aynı zihniyetteki çevrelere rağmen başardık" ifadelerini kullandı. 41 PROJE DAHA VAR
ISPARTA'DA toplam yatırım bedeli 788 milyon lirayı aşan 41 kalem projelerinin olduğunu söyleyen Erdoğan, "Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda yapacağımız tüm projeler şimdiden Isparta'mıza hayırlı olsun" dedi.