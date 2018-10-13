Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde mesai bitimi eve giden Hasan Özdemir
motosikletiyle emniyet şeridinde duran kamyonete çarptı. Kamyonetin açık olan kasasından içeri uçan Hasan Özdemir, yaşamını yitirdi. 48 yaşındaki Hasan Özdemir'in kullandığı 07 LPM 33 plakalı motosiklet, yol kenarındaki güvenlik şeridinde lastik değiştirmek için duran M.Y.'ye ait 50 ND 047 plakalı kamyonete arkadan çarptı. EVİNE DÖNÜYORDU
Çarpmanın etkisiyle Hasan Özdemir, kamyonetin kasasına uçtu. Ağır yaralanan Hasan Özdemir, Manavgat Devlet Hastanesi'nde götürülürken yolda kalbi duran Özdemir yeniden hayata döndürüldü. Hastanede yapılan müdahaleler ise yaşaması için yeterli olmadı. Evli ve 3 çocuk babası olan Hasan Özdemir'in olay yerinin karşısında bulunan akaryakıt istasyonunda çalıştığı ve başında kask olduğu belirtildi. Olayın şokunun ardından olayı anlatan lastik tamircisi, "Tam araç sahibi aracın arkasına geçip lastiği yere indirdiği an bir ses duyuldu. Baktığımda kamyonetin kasasında başında kask olan bir kişiyi gördüm. Sonra yerde yatan motoru gördüm. Aracın çevresinde her türlü önlemi almıştık" dedi.