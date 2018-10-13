Koluna demir saplandı

Antalya
'DA evinin bahçesinde zeytin topladıktan sonra ağaçtan inerken dengesini yitirip düşen İdris A.'nın sağ koluna, korkuluk demiri saplandı. Olay, Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. İdris A., evinin bahçesindeki ağaca merdivenle çıkarak zeytin toplamaya başladı. Ağaçtan ineceği sırada dengesini yitiren İdris A., düştü. Düşerken sağ koluna korkuluk demiri saplanan İdris A., acı içinde yardım istedi. DEMİRLE HASTANEYE
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya
Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ortak çalışma ile İdris A.'yı sabit tutarak, demir korkuluğun bir bölümünü kesti. Koluna saplanan demir ile birlikte Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi'ne götürülen İdris A., burada ameliyata alındı.