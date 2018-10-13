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Lezzetin peşindeler

Chaine des Rotisseurs üyeleri yemekte buluştu. Lezzet ustaları Latin Amerika sokak yemeklerinin tadına baktı

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Lezzetin peşindeler
GASTRONOMİ sanatı ve sunumunun gelişmesini amaçlayan Paris merkezli Chaine des Rotisseurs Derneği'nin Antalyalı üyeleri, Kaleiçi'nin tarihi dokusu içinde yer alan Pio Gastro Bar&Bistro'da düzenlenen gecede Latin Amerika sokak yemeklerinin tadına baktı.

ŞEFLERE PLAKET VERİLDİ
Tadım ustası gurmelerin eşleri ile katıldıkları gecede, sokak yemekleri büyük beğeni topladı. Chainne des Rotissesurs Antalya Yönetim Kurulu Başkanı M. Nihat Tümkaya, yemeğe ev sahipliği yapan Özgür Tankut'a, Servis Müdürü Ali Yenice, Mutfak Şefi Serdar Balık ve gecede emeği geçen servis ekibine sundukları sıra dışı yemekler ve sunum nedeniyle teşekkür etti, derneğin plaketlerini takdim etti.
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Lezzetin peşindeler
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