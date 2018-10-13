Örnek bağışçıya altın madalya

ALANYA Belediyesi'nde 30 yıldır görev yapan ve yaklaşık 40 yıldır Kızılay'a kan bağışında bulunan 55 yaşındaki Kemal Toros, Kızılay Genel Merkezi'nin Antalya
'da düzenlediği etkinlikte, düzenli kan bağışı yapması sebebiyle altın madalya aldı. Toros, "55 yaşındayım. 1984'ten beri kan bağışında bulunuyorum. 2006'da resmi olarak Kızılay'a kan bağışçısı oldum. Daha önce bronz ve gümüş madalya aldım. En son altın madalya da kazandım" dedi. 38 kez kan bağışı yaptığını anlatan Toros, "Yaklaşık 100 kişiye madalya verildi. Tüm Antalya
halkını düzenli kan bağışı yapmaya davet ediyorum. 1 ünite kan 3 hayat kurtarır" diye konuştu.