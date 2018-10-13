Poyraz’ın servis çilesi bitmiyor

Antalya
'DA özel bir okula giden Poyraz Yıldız (9) kente 20 kilometre uzaklıkta olan Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'nde oturmasına rağmen servis şirketi, 40 kilometre mesafedeki Kemer ilçesi üzerinden ücret çıkardı. Anne Sultan Yıldız bir yıllık ücreti peşin ödedikten sonra şikayetçi olunca servis şirketine ceza yazıldı. Bunun üzerine servis şirketi Poyraz Yıldız'ı taşımayacağını aileye bildirdi. HAKKINI ARAYACAK
Anne Sultan Yıldız, "Pazartesi gününden bu yana çocuğumu servislerine almıyorlar. Beldibi'nden buraya her sabah çocuğumu ilçeler arası otobüsle getiriyorum ve akşam gelip alıyorum. Ben olmadığım zaman 9 yaşında çocuğum bu kadar yolu mecburen kendisi gidip gelecek. Hukuki yollardan hakkımı arayacağım" dedi.