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Sanatla hayata bağlanıyorlar

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Sanatla hayata bağlanıyorlar
'NIN Fethiye ilçesinde Engelliler Sanat ve Eğitim Merkezi'nde (FESEM) açılan kurslara katılan engelli vatandaşlar, hem öğreniyor hem de kazanç elde ediyor. Haftanın her günü açık olan, tüm engelli bireyleri bir araya getiren FESEM, bir sanat atölyesi gibi çalışıyor. Atölyede geri dönüşüm atıklarından ev süsleri, çeşitli maketler, su kabağından lamba, ahşap el sanatları, tespih, bilezik, kolye gibi ürünler yapılıp, sergileniyor. Satışlardan elde edilen gelir, engellilerin ev ekonomisine küçük de olsa katkı sağlıyor.

HERKESE AÇIĞIZ
Dernek Başkanı Mustafa Bozbaş, "Burada tüm engelli gruplar kendi yaptıkları ürünleri sergileyip, aynı zamanda satışını gerçekleştiriyor" dedi.
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Sanatla hayata bağlanıyorlar
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