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Alman asıllı villayı soydu

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Alman asıllı turist villayı soydu
AntalyaLYA'DA tatil yapan Alman M.S. (51), iddiaya göre parası bitince sahibi S.Ç'nin olmadığı sırada villada konaklayıp, ziynet eşyaları ve elektronik cihazları sattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'ndeki villada meydana geldi. Baskın sonrası gözaltına alınan Alman vatandaşı M.S., bir süre önce 'dan tatile geldiğini, parasının bittiğini ve konakladığı otelden ayrılmak zorunda kaldığını belirterek, "Açlıktan ölecektim. Bu yüzden villada konaklayıp yiyip içtim" dedi. Villa sahibi S.Ç.'nin şikayetçi olduğu M.S. adliyeye sevk edildi
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Alman asıllı turist villayı soydu
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