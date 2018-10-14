Alman asıllı turist villayı soydu

Antalya
LYA'DA
tatil yapan Alman turist
M.S. (51),
iddiaya göre parası
bitince sahibi
S.Ç'nin olmadığı
sırada villada
konaklayıp, ziynet
eşyaları ve
elektronik cihazları
sattığı iddiasıyla
gözaltına
alındı. Olay, Konyaaltı ilçesi Gürsu
Mahallesi'ndeki villada meydana
geldi. Baskın sonrası gözaltına alınan
Alman vatandaşı M.S., bir süre önce Almanya
'dan tatile geldiğini, parasının
bittiğini ve konakladığı otelden
ayrılmak zorunda kaldığını belirterek,
"Açlıktan ölecektim. Bu yüzden villada
konaklayıp yiyip içtim" dedi. Villa
sahibi S.Ç.'nin şikayetçi olduğu M.S.
adliyeye sevk edildi