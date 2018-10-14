Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Antalya’daki sahte avukat tutuklandı

’daki sahte avukat tutuklandı

'da kullandığı sahte kimlikle avukatlık ofisi açarak vatandaşları dolandıran edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Antalya’daki sahte avukat tutuklandı

şikayetçi sayısı çok Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan M.Ö, adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin müşteki ve sanık avukatı sıfatıyla Antalya ve çeşitli illerde çok sayıda duruşmaya girdiği öğrenildi. Antalya ve 'daki bazı vatandaşların suç duyuruları üzerine polis ekipleri, sahte belgelerle avukatlık yaptığı öne sürülen M.Ö'yü gözaltına almıştı. Zanlının, vatandaşların davasını takip etme vaadiyle haksız kazanç sağladığı belirlenmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’daki sahte avukat tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN