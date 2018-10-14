Antalya’daki sahte avukat tutuklandı

şikayetçi sayısı çok Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan M.Ö, adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin müşteki ve sanık avukatı sıfatıyla Antalya ve çeşitli illerde çok sayıda duruşmaya girdiği öğrenildi. Antalya ve İstanbul'daki bazı vatandaşların suç duyuruları üzerine polis ekipleri, sahte belgelerle avukatlık yaptığı öne sürülen M.Ö'yü gözaltına almıştı. Zanlının, vatandaşların davasını takip etme vaadiyle haksız kazanç sağladığı belirlenmişti.

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